Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Западной Европе. Он отметил, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. "Сочувствую родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", — отметил Зеленский. В частности, глава государства выразил надежду, что последствия катастрофы будут оперативно ликвидированы. Напомним, из-за наводнения Германия объявила режим военной катастрофы. Это означает, что военные могут направлять военную технику для борьбы с последствиями наводнений. Добавим, что от наводнений также пострадал и Бельгия, там 20 июля объявил днем национального траура за большого количества жертв.