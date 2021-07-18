Жена убитого президента Гаити вернулась в страну из США. Там она лечилась от ранений после нападения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. О планах вернуться в Гаити ранее вдова президента не сообщала. Госпожа моизму прибыла в Гаити через несколько часов после того, как ведущие дипломаты в Гаити призвали назначенного премьер-министра Гаити Ариэля Анри сформировать правительство. Мартин моизму по приземлению была в бронежилете и с удерживающей повязкой на руке, ее встретил и.о. премьер-министра Клод Хосеп и другие чиновники. Жена убитого президента Гаити намерена присутствовать на его похоронах, которые пройдут 23 июля. Перед возвращением Мартин моизму основная группа (включая послов США, ЕС, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Испании, а также представителей ООН и Организации Американских государств) призвала господина Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена" и сформировать "согласован и всеобъемлющий правительство ». Ариэль Анри был назначен премьер-министром Гаити к убийству президента, но не успел вступить в должность. Напомним, что полиция Гаити задержала одного из возможных организаторов убийства президента. Также США изучает запрос Гаити на отправку военных.