Пророссийские боевики за сутки 19 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя. Оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

«Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет», — указано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 18 июля, боевики четыре раза нарушили режим «тишины». В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля.

А тем временем, депутаты «Единой России» проводят агитацию перед выборами в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе. В связи с этим, МИД Украины призывает граждан не принимать участие в голосовании.