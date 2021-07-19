Украинцам, которые привиты от COVID-19 вакциной, которую признало Европейское медицинское агентство (ЕМА), больше не нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест для въезда во Францию.

Подробности опубликовала пресс-служба дипломатического представительства сегодня, 19 июля.

«Хорошие новости! Путешественникам из Украины, привитым против Covid-19 вакциной, признанной Европейским медицинским агентством, с подтверждением полного графика вакцинации больше не нужно иметь отрицательный тест ПЦР для въезда во Францию. Безвизовый режим действует», — указано в сообщении.

Франция признает вакцины, которые признаны Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, Janssen/Johnson & Johnson.

Справка о вакцинации считается действительной, если она содержит свидетельство полной схемы вакцинации:

1 неделю после второй дозы вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria);

4 недели (28 дней) после однократной вакцины (Johnson & Johnson);

1 неделю после прививки лиц, переболевших Covid-19 (1 доза).



Тем временем, Великобритания полностью отменили карантинные ограничения — жителям разрешили надевать маску только в общественном транспорте и при этом, свободно собираться в любых увеселительных заведениях.

А также, ЕС в скором будущем разрешит въезд привитым от COVID-19 вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай).