Тарифы на все коммунальные услуги в Украине в период с июня 2020 по июнь 2021 года существенно выросли. Больше всего подорожал газ – на 175%.

Данные Государственной службы статистики демонстрируют, что в среднем коммуналка уже подорожала на четверть, а в августе ожидается перерасчет цен на электроэнергию.

К примеру, электроэнергия подорожала на 36,6%. Напомним, накануне был отменен льготный тариф на первые 100 кВт*час в размере 90 копеек.

Газ подорожал после введения рыночных условий формирования цены для населения. Теперь поставщики могут сами решать, по какой цене им выгодно продавать голубое топливо. В результате за год куб подорожал с 2,8 до 7,9 грн.

Меньше всего пока что подорожали горячая вода и отопление — только на 13,9%. Пока что действует меморандум, который поставщики подписали с правительством.

Как сообщалось ранее, в Украине грядут масштабные проверки получателей субсидий, а также тех, кто на них только претендует. Инициатором проверок выступает министерство социальной политики. Украинцы могут претендовать на субсидию, если в их квартире/доме зарегистрированы несколько человек, которые фактически проживают по другому адресу.