Киевская блогер Анастасия Польских (a_polskih) заявила, что «не переваривает украинский«, потому что мерзко звучит.

Скандальное сториз она опубликовала в Instagram.

Сначала она задалась вопросом: «Как жить, когда не перевариваешь украинский». Получив критику в ответ, она ответила:

«Только на днях писала про быдло, которое узко видит. Я уточню. Не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых. И я стараюсь сделать что-то хорошее для своей страны. А вы п*здите и дальше, о том, какая я гнида, не люблю украинский язык».

Конституционный суд Украины признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает нужным внести изменения в языковой закон. Он предлагает привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии.