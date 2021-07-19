Киевский блогер (с ником norco616) публично сжег свой паспорт, а затем извинился, отметив, что «сделал это в принципе без какой-либо задней мысли или посыла».

На кадрах, которые он опубликовал в Instagram, видно, как горит документ: «Типо я с**буюсь из Украины. Пока, гражданство!».

Сразу после этого в сети появилось второе видео, где он уже извиняется за свой поступок:

«По поводу ситуации с сожженным паспортом. В первую очередь, хочу извиниться перед ребятами-патриотами, которые посчитали этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю. Я это сделал в принципе без какой-либо задней мысли или посыла. Но потом я понял, что это может оскорбить чувства людей, которые живут в этой стране и извиняюсь перед этими людьми. Это даже и не настоящий паспорт».

Накануне киевская блогер Анастасия Польских (a_polskih) заявила, что «не переваривает украинский«, потому что мерзко звучит.

Украинский блогер Антон Громов, который в Instagram подписан как livegromov, а в Telegram «Полезняк от Громова», публично назвал Украину «е*аной» страной.