Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в ближайшие дни. Она может спровоцировать ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение концентрации внимания и раздражительность.Как помочь организму справиться с ухудшением здоровья во время магнитных бурь?

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю сегодня, 10 июля. Она будет средней интенсивности, но достаточной, чтобы многие люди почувствовали недомогание.

Следующая волна ожидается более затяжная — 18 и 19 июля. Она также будет средней интенсивности и может вызвать ухудшение здоровья у метеочувствительных людей, у людей старшего возраста, а также у людей с хроническими заболеваниями.

скриншотЧто такое магнитная буря

Это возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких дней. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Экстремальные солнечные вспышки могут долетать до Земли и провоцировать сбои в работе электроники, электрики, повышенный травматизм и ухудшение физического состояния человека.Неполадки могут возникнуть в организме человека

Самая распространенная реакция человека на магнитные бури — головная боль. В такие дни ухудшение состояния могут испытывать не только люди, склонные к метеозависимости.

Возможны нарушения сна — бессонница или сонливость, смещение обычного графика сна. Раздражительность, апатия, невозможность сконцентрироваться, рассеянность, агрессия — также говорят о влиянии магнитной бури.

У людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут возникнуть резкие перепады давления, неприятные ощущения в области сердца.Как помочь организму в дни магнитных бурь

Снизить физическую нагрузку, больше отдыхать

Поддерживать водный баланс и пить достаточно обычной воды — особенно летом

Придерживаться здорового рациона — больше фруктов и овощей, исключить тяжелую и жирную пищу, алкоголь. Кофе заменить чаем.

Прогулки на свежем воздухе, но при этом нужно избегать долгого пребывания под открытыми лучами солнца.

Утром поможет контрастный душ, а вечером — расслабляющая ванна с аромасламы.

Важно! Сохранять спокойствие, не ввязываться в конфликты, не нервничать по пустякам.

Людям с хроническими заболеваниями следует ограничить физическую активность, перенести дальние поездки, операции и держать под рукой необходимые лекарства и бутылку с водой. Также можно проконсультироваться с врачом.

Как мы уже рассказывали ранее, магнитные бури способны влиять на здоровье человека и его настроение. Это явление характеризуется вспышками на солнце, следствием которых появляется большое количество заряженных частиц в космическом пространстве.