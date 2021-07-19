Три человека погибли, еще девять получили травмы в результате аварии, которая произошла в районе села Печихвосты на Волыни.

По информации полиции, смертельная авария произошла 18 июля в районе 19 часов. 30-летний водитель «Ford Focus» не учел дорожную обстановку, съехал на обочину, а далее врезался в дерево.

В легковом автомобиле находилось 12 человек, из них 7 детей.

Двое взрослых и один ребенок погибли на месте, остальные доставлены в медицинские учреждения.

17 июля на трассе Львов-Тернополь произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. В результате аварии погибли два пассажира, еще один госпитализирован.

В Киеве произошло ДТП по вине пьяного водителя, который не справился с управлением ночью на Березняках, наехал на бордюр и протаранил забор, а после также произошел конфликт с очевидцами. Молодая девушка, которая находилась в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и умерла в карете «скорой».