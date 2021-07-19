Признание индийской вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca может затянуться на неопределенный период. Проблема в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не получило ни одной заявки на одобрение вакцины от производителя.

На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе.

«Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, до сих пор не было получено», — говорится в заявлении.

Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint.

«Если мы получим заявку на регистрацию любой вакцины, не одобренные в настоящее время в ЕС, мы сообщим об этом на нашем сайте», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Индии заявили, что вакцинированных Covishield не пускают в Европу. Проблема заключается в том, что ЕМА не признает индийскую вакцину AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Covishield вакцинировали немало украинский. Ляшко рассказал, что будет с признанием в ЕС этой вакцины и других.

