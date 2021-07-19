С начала июля в водоемах Украины утонули 244 человека, 35 из них — дети. При этом всего в 2021 году на водных объектах погибли уже 789 граждан (89 – детей).

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

В статье отмечается, что чаще всего гибнут мужчины. Большинство трагедий происходит после употребления спиртных напитков.

Как рассказала глава пресс-службы киевских спасателей, полковник службы гражданской защиты Светлана Водолага, есть несколько причин, которые приводят к гибели украинцев на водных объектах. Прежде всего, это употребление алкоголя:

«В основном, люди тонут из-за того, что купаются в нетрезвом состоянии – это около 90% среди всех случаев. При этом в большинстве тонут мужчины в возрасте от 18 до 40».

Что касается детей, то они гибнут из-за недосмотра взрослых, «особенно, когда купаются с надувными матрасами».

Она также напомнила об опасности купания на диких пляжах, где нет пунктов медицинской помощи и спасателей.

В Одессе 5 июля утонул генерал и ветеран Государственной пограничной службы Валерий Курников. Трагедия произошла на пляже 13-й станции Большого Фонтана.

Как сообщалось ранее, смертность на воде в Украине бьет рекорды.