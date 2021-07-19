Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине. Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19.

Соответствующая информация опубликована на сайте президента Украины.

«На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе регионы получат два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации рабочих коллективов.

Напомним, ранее сообщалось, что на пятом этапе вакцинации от COVID разрешат прививать детей. Иммунизация будет проходить при условии соответствующих рекомендаций врачей.

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС в скором будущем разрешит въезд привитым от COVID-19 вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай).

Тем временем, в Великобритании полностью отменили карантинные ограничения — жителям разрешили надевать маску только в общественном транспорте и при этом, свободно собираться в любых увеселительных заведениях.