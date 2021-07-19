Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что смешивать вакцины против COVID-19 теоретически можно, но для этого нужно не только решение Минздрава, но и технические изменения в электронной системе здравоохранения Helsi.

В эфире «Обозревателя» он сообщил, что для этого следует учитывать тип обеих вакцин:

«Израиль, Венгрия, Словения, другие европейские страны продемонстрировали, что можно вакцинироваться, например, Pfizer или Moderna, или другими вакцинами, которые являются мРНК-овыми, чтобы приобрести хороший иммунитет. Поэтому взаимозаменяемость возможна».

В то же время он отметил, что сейчас в Украине такая функция недоступна по техническим причинам. По его словам, для того, чтобы это стало возможным в Украине, нам необходимо изменить опционал электронной системы здравоохранения Helsi:

«В Украине доступны варианты выполнения прививки только однотипной вакциной. Сейчас врач не сможет вам внести другую вакцину, чем ту, которая была введена вам в первый раз, и сгенерировать вам сертификат. Поэтому есть сугубо технический вопрос, который надо срочно решить, чтобы можно было сделать взаимозамену вакцины».

Одновременно с этим он призвал украинцев не обращать внимания на фейковые сообщения об опасности той или иной вакцины и прививаться любым доступным вариантом, поскольку все они защищают от тяжелого течения заболевания.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор заявил, что Ляшко Европейский Союз в скором будущем разрешит въезд привитым от COVID-19 вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай).

Как известно, сейчас в Украине прививают вакцинами: Comirnaty (Pfizer&BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech) и CoviShield или SkBio (аналог AstraZeneca). Одновременно с этим вскоре в Украину должны поступить еще две вакцины от COVID-19 — Moderna и Novavax.