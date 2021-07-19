Сильные ливни и бури накроют Украину после адской жары — к концу июля.

Своим прогнозом с «Сегодня» поделился народный синоптик Украины Леонид Горбань.

По его словам, вторая половина июля ожидается жаркой, днем до 35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до 40:

«Далее нас ждет удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями».

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.