На Донбассе 19 июля боевики нарушили режим прекращения огня три раза.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Также боевики продолжили обстрелы позиций украинских воинов сегодня утром, 20 июля. В районе Водяного на Приазовье враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

В результате вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.

Как сообщалось ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля. Александр Горбенко получил ожоги 80% тела, все это время медики боролись за его жизнь.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, Украина будет вынуждена развернуться на восток.