В Украине грядут масштабные проверки получателей субсидий, а также тех, кто на них только претендует. Инициатором проверок выступает министерство социальной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления Кабмина.

Известно, что инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей (претендентов) социальной помощи:

«Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера)».

Субсидии будут приостанавливаться, если получатели поддержки будут препятствовать проверкам.

Как сообщалось ранее, украинцы могут претендовать на субсидию, если в их квартире/доме зарегистрированы несколько человек, которые фактически проживают по другому адресу.

Накануне Министерство финансов провело проверку всех получателей субсидий. Примерно 15% украинцев нужно заново подавать документы.