В Китае приняли решили отменить все ограничения на рождение третьего ребенка в семье, включая штрафы. Решение принято на фоне сокращения населения, зафиксированного впервые за 60 лет.

Соответствующее решение принял Государственный совет Китайской народной республики (КНР).

«Отменить все ограничительные меры… Отменить выплаты средства на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы», — указано в заявлении властей Китая.

Еще в мае 2021 года в Китае заявили, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Позже власти страны объявили, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.

Отметим, в 2019 году население Китая превысило отметку в 1,4 миллиарда человек.

Как мы уже рассказывали ранее, Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушениях прав человека, который был подписан в Женеве. Китайцы угрожали заблокировать поставку вакцин от коронавируса.

А тем временем, китайские астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо совершили свой первый выход в открытый космос после начала миссии Shenzhou-12.