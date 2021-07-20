На фоне повышения месячных тарифов на газ «Нафтогаз Украины» объявил о возможности получения скидки для бытовых потребителей.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба «Нафтогаза».

Так, клиенты должны ежемесячно платить за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца. Однако, сэкономить на оплате газа можно в случае оплаты счета до 15 числа месяца онлайн или через чат-бот компании.

Те, кто это сделает, получат 1% скидки в следующем месяце.

В то же время, компания приостановила подключение пользователей к месячному тарифу – он оказался непопулярным из-за высокой цены на газ (13,13 грн за куб. м). При этом в плане «Фиксированный» цена зафиксирована на год (до 30 апреля 2022 года) в размере 7,96 грн за куб. м.

С 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Газсбыты при этом все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а вот снижать тариф можно.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно подсчитал, что без годового тарифа украинцы платили бы по 13-15 грн за кубометр газа.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство решило разделить потребителей электроэнергии на четыре категории в зависимости от объемов потребления: до 100, 100-300, 300-500 и более 500 кВт-час. Для кого-то стоимость увеличится, для кого-то наоборот — уменьшится.

Тем временем, коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина.