Украинцы могут претендовать на субсидию, если в их квартире/доме зарегистрированы несколько человек, которые фактически проживают по другому адресу.

Как пишет Апостроф, основанием для получения жилищной субсидии может стать один из документов:

справка о пребывании лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительными командировками, отбыванием наказания;

акт обследования материально-бытовых условий проживания, составленный поселковым, сельским или городским советом;

справка об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении (доме);

акт жилищно-эксплуатационной организации о фактически проживающих лицах;

договор аренды жилья в другом месте и т.п.

Если человек прописан в одном городе, а работает в другом, — необходимо предоставить два первых документа.

При назначении субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства (муж, жена, несовершеннолетние дети) в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

Согласно п.25 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, доходы членов домохозяйства, которые зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически по этому адресу не проживают, в совокупный доход домохозяйства не учитываются (кроме членов семьи).

При этом в заявлении о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, необходимо указывать информацию о всех зарегистрированных в домохозяйстве лиц и членов их семей.

Получить субсидию, как видно из перечня документов, можно и посредством акта жэка о фактически проживающих лицах. Но в большинстве случаев за такую услугу придется заплатить, хоть и несущественную сумму.

Министерство финансов провело проверку всех получателей субсидий. Примерно 15% украинцев нужно заново подавать документы.

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