Минимальная заработная плата в Украине будет поэтапно увеличиваться, пока не достигнет отметки в 7700 тысяч. Об этом сообщает Министерство финансов и лично его глава Сергей Марченко.

Минфин в Telegram сообщает, что с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

01.01.2021 — до 6000 грн;

01.12.2021 — до 6500 грн;

01.10.2022 — до 6700 грн;

01.01.2023 — до 7176 грн;

01.01.2024 — до 7665 грн.

«Таким образом, в 2024 году минималка по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен», — добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее, бюджетный комитет Верховной рады впервые согласовал трехлетнюю бюджетную декларацию, в котором указаны изменения пенсий, зарплат и курса валют в Украине.

В Украине начали борьбу с работодателями, которые не соблюдают законодательство — не оформляют своих сотрудников, платят «серую» зарплату. Нарушителей ждут штрафы. Как известно, в Украине один из самых высоких уровней теневой экономики. По данным Госстата, официально в стране работает 15,5 млн человек, а платят взносы в Пенсионный фонд чуть больше 10 млн. При этом всего же в работоспособном возрасте – около 26 млн украинцев.