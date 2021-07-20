В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 20 июля.

Синоптики отмечают, что в Черновицкой, Ровенской, северных, восточных, центральных, Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Сегодня в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) сильные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха на западе 21-25 градусов, в центре и на севере 26-28 градусов, на юге и востоке 32-36 градусов.

Напомним, в Германии Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за наводнения.

Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра, 20 июля — в большинство областей придет долгожданное ослабление жары, но температурную смену будут сопровождать шквалы.