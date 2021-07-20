Здоровье человека в значительной степени зависит от ее рациона — диетолог посоветовала продукты, которые положительно влияют на организм.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Голос.

Врач из Германии, автор книги «Исцеление с едой» Франциска Рубин выделила 10 продуктов, которые могут стать помощниками при лечении 100 болезней.

По мнению немецкого медика, список из десяти лечебных продуктов выглядит так — овсяные отруби, мед, имбирь, картофель, капуста, куркума, растительное масло, соль, лимон, лук.

Причем, эти продукты полезно не только есть, но и делать из них маски или компрессы. Например, овсяные хлопья снижают уровень холестерина в крови, а капуста помогает наладить пищеварение. Что касается соли, то немецкий врач рекомендует лечить подагру с помощью компрессов из соленой водой.

Лук и чеснок победят повышенное давление. Льняное масло и куркума снимают воспаление.

Ранее сообщалось, что для повышения потенции в рационе человека должно быть пять основных продуктов , которые помогут поддержать мужской гормон тестостерон в норме. Среди них — яйца и орехи.