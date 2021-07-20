В августе 2021 в Украине практически не будет дождей, а вот жара будет практически все дни.

Такой неутешительный прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

«Серпень окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой», — рассказал синоптик.

По его словам, к середине месяца нас ждет жара в 40 градусов без облаков. А вот к концу августа лето попрощается с Украинской проливным дождем.

«К середине месяца днем ожидается под 40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго» запахнет осенью «, температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26 28 градусов — и лето закончится, попрощавшись проливным дождем «, — отметил Горбань.

Прогноз на осень

Также эксперт спрогнозировал погоду и на ближайшую осень. Нас ждет первый теплый месяц сезона, а затем похолодание.

«Если коротко — то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня» бабьего лета «. Холодный, но сухой октябре порадует длительным» бабьим летом «в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег «, — резюмировал Горбань.

Как мы уже рассказывали ранее, сильные ливни и бури накроют Украину после адской жары — до конца июля.