Замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак рассказал, сколько украинцев за последнее время получили российские паспорта.

Так, российский чиновник утверждает, что за период с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами РФ, передают РИА Новости.

«За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», — заявил Козак.

А на прошлой неделе сообщалось, что Россия раздала на оккупированном Донбассе более 600 000 паспортов. Москва также хочет привлечь новых «россиян» к выборам в Госдуму.

Как мы уже рассказывали ранее, депутаты «Единой России» проводят агитацию перед выборами в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе. В связи с этим, МИД Украина призывает граждан не принимать участие в голосовании.

А киевский блогер (с ником norco616) публично сжег свой паспорт, а затем извинился, отметив, что «сделал это в принципе без какой-либо задней мысли или посыла».