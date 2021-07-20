Коронавирус особенно опасен для пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями в иммунной системе и другими. Однако американские ученые обнаружили группу пациентов, у которых риск смерти при коронавируса выше в шесть раз.

Об этом говорится в статье журнала Journal of Trauma and Acute Care Surgery.

По данным медиков, высокий риск умереть от осложнений после коронавируса у пациентов травматических отделений. Молодые и здоровые люди, которые ранее имели счастье не заразиться коронавируса, попадают в больницу после ДТП с различными травмами и в них тяжелые клинические прогнозы.

В ходе исследования ученые проанализировали медицинские карты более 15 000 пациентов, попавших в отделения травматологии с марта по июль 2020 года. Всех пациентов тестировали на коронавирус, поскольку в этот период начался самый разгар первой волны.

Диагноз был подтвержден более чем в 200 пациентов, которых госпитализировали с травмами — после ДТП, ножевые ранения, падения, несчастные случаи. И выяснилось, что у таких людей риск смерти в шесть раз выше, чем у пациентов с травмами, но без COVID-19 или COVID-19, но без травм.Какие факторы повышают риски при сочетании травмы и коронавируса

Возраст выше 65 лет и пол, а также раса — на 53%

Огнестрельные ранения — на 11%

Сочетание коронавируса с травмами и проблемами с легкими — на 16%

Как объяснили медики, риск смертельного исхода рос даже у тех, кто получал при коронавируса незначительные травмы и при отсутствии заболевания у них были прекрасные прогнозы на выздоровление.

Кроме того, в коронавирусных пациентов с травмами почти в два раза чаще возникает венозная тромбоэмболия, почечная недостаточность и необходимость в вентиляции легких.

