Право Украины на вступление в НАТО или Европейский союз является исключительно ее суверенным правом. Однако в Кремле не уверены, что это может произойти в обозримом будущем.

Соответствующее заявление сделал замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в интервью изданию Politique Internationale.

По его словам, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины мяч на стороне ЕС и НАТО.

«По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России», — заявил Козак.

Российский чиновник утверждает, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях — это разъяснить последствия для политических и экономических отношений.

«С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России.

Как мы уже рассказывали ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил требования, которые должна выполнить Украина, для членства в НАТО.

А также, Литва, Польша и Украина подписали совместные документы о сотрудничестве, один из них выражает поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.