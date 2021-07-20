Средний возраст украинского заробитчанина составляет 30-40 лет. А ежегодно Украину покидают от 2 до 3 млн граждан, подсчитали эксперты.

Соответствующую информацию обнародовал первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Трудовые ресурсы», сообщает Ukraine30 в Telegram.

Чиновник подчеркнул, что Украина является лидером в Европе по количеству трудоспособного населения, работающего за рубежом.

«30-40 лет – это средний возраст нашего работника, который определился и, к сожалению, не в пользу Украины. Сколько их таких – молодых, активных, образованных, создают экономический рост нашим соседям? К сожалению, назвать точное количество наших граждан, которые не нашли себя в Украине, невозможно. По экспертным оценкам, от 2 до 3 млн стабильно ежегодно», – утверждает Любченко.

Напомним, украинцы в 2021-м начали зарабатывать на заработках в Польше как минимум на 1,4 тыс. грн больше (или 200 злотых). Также увеличились зарплаты и в Чехии. В то же время, постоянно растет и количество вакансий для украинцев.

Так, украинцы в Польше в среднем зарабатывают 18-30 тысяч гривен (все зависимости от того, сколько часов они работают — 8 или 12 часов ежедневно).

Однако, заробитчанам в Польше приходится терпеть унижения, отсутствие медицинской помощи ради зарплаты в 8 тысяч гривен.