Украина занимает первое место в Европе по количеству заробитчан. При этом большинство из них трудоустроены нелегально.

Об этом во время форума «Украина 30. Трудовые ресурсы» заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, эксперты оценивают количество украинских трудовых мигрантов в 2020 году в 3 миллиона человек:

«Трудно представить степень незащищенности этих людей, в каких условиях происходит их труд».

Напомним, Алексей Любченко также сообщал, что в Украине более 10 миллионов человек получают зарплату в конвертах. Количество вакансий для украинцев за рубежом выросло в 1,7 раза. Пик востребованности украинских трудовых мигрантов в Европе пришелся на июнь.