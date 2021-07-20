На просторах сети можно встретить немало советов и рекомендаций по поводу похудения, и не удивительно, что эта актуальная тематика обросла мифами.

Диетолог Елена коготков развенчала в Instagram топ-10 мифов о похудении, в которые многие продолжают настойчиво верить.1.Углеводы после 18.00 нельзя. ⠀ Углеводы тыква, после 18.00 они не меняют ни своей структуры, ни способности сжигать или накапливать жиры. Так, в некоторых случаях мы можем рекомендовать ограничение углеводов во второй половине дня. Но эти случаи индивидуальны и специалисты опираются на множество факторов, когда даем те или иные рекомендации своим клиентам. ⠀2. Последний прием пищи должен быть за 3:00 до сна. ⠀ Нет никаких научных доказательств, что пища, съеденная перед сном, усваивается лучше и «идет в жир». Многие люди едят перед сном и остаются стройными. Главное — баланс калорий в течение дня. ⠀3. Завтракать необходимо после пробуждения. ⠀ Так, хороший сбалансированный завтрак скорее профилактирует вечернее жор и часто снижает общее потребление калорий в течение дня. Но научных данных о взаимосвязи завтрака и количества усваиваемых в течение дня калорий нет. Опять — важнее выбор продуктов в течение дня. ⠀4. Принимать льняное масло. Вообще вся эта история с растительными маслами очень коммерческая. Но дополнительно пить масло и, тем более, натощак — мракобесие. ⠀5. Есть нужно не чаще 3 раз в день, чтобы контролировать инсулин. ⠀ Не надо бояться инсулина — он хороший. Те, кто фокусируется на уровне инсулина, как главной причины набора / потери жировой массы, только откладывают решение проблемы.

Иллюстративное фото (instagram.com/alenakogotkova)

