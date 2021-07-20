Острый дефицит питьевой воды наблюдается на временно оккупированной территории Луганской области. Оккупанты уже критически ограничили поставки населению. При этом неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространения инфекций.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

Известно, что:

в оккупированном Хрустальном питьевую воду подают 1-2 раза в неделю или через день, в зависимости от района города;

на территории населенных пунктов Голубовское, Донецкое, Кировск — подача питьевой воды происходит только раз в неделю;

в оккупированной Кадиевке питьевую воду подают частично раз в 2-3 дня;

на территории Алчевска, где наблюдается один из наиболее загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжение через день, однако, по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд.

Чиновники отмечают, что аномальная жара может катастрофически ухудшить качество воды в ОРЛО, так как неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространения инфекций среди населения:

«Оккупационные режимы РФ продолжают дерзко нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид».

Как сообщалось ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля. Александр Горбенко получил ожоги 80% тела, все это время медики боролись за его жизнь.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, Украина будет вынуждена развернуться на восток.