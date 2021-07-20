Министерство здравоохранения хочет усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в мире заболеваемости COVID-19, вызванным штаммом «Дельта», а именно ввести обязательную самоизоляцию при въезде для невакцинированных особ.

Об этом заявил в ходе совещания в Офисе президента глава Минздрава Виктор Ляшко, передает пресс-служба ОП.

Ляшко хочет, чтобы все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проходили 14-дневную самоизоляцию. Уйти на карантин можно и на 7 дней, если будет на руках после этого срока отрицательный ПЦР-тест.

Он уточнил, что украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор заявил, что Ляшко Европейский Союз в скором будущем разрешит въезд привитым от COVID-19 вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай).

Как известно, сейчас в Украине прививают вакцинами: Comirnaty (Pfizer&BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech) и CoviShield или SkBio (аналог AstraZeneca). Одновременно с этим вскоре в Украину должны поступить еще две вакцины от COVID-19 — Moderna и Novavax.