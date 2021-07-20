В Украине зафиксировано 598 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 279 человек, умерли — 25, выздоровели — 540.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор заявил, что Ляшко Европейский Союз в скором будущем разрешит въезд привитым от COVID-19 вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай).

Как известно, сейчас в Украине прививают вакцинами: Comirnaty (Pfizer&BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech) и CoviShield или SkBio (аналог AstraZeneca). Одновременно с этим вскоре в Украину должны поступить еще две вакцины от COVID-19 — Moderna и Novavax.