Правоохранители объявили подозрение заместителю командира воинской части ВСУ. Он похитил почти 1 млн гривен госсредств, направленных на питание военнослужащих, с помощью фальшивых накладных.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ГБР.

Как сообщается, в январе-феврале 2019 года подполковник Вооруженных Сил Украины завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по снабжению продуктов для военной части.

Он составил и выдал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 тысяч 842 гривны, которые на самом деле к воинской части не поступили.

Следствием было установлено, что военный получал за это «откаты» от представителя предприятия.

Подполковнику ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Как мы уже рассказывали ранее, в Черновицкой области правоохранители разоблачили помощника одного из народных депутатов, который требовал и получил взятку в размере $5700. Деньги он требовал у волонтера – за содействие в выделении в собственность земельных участков.

А Давид Арахамия признался, что к политической карьере, будучи предпринимателем, ему приходилось давать взятки.