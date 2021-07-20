Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло в районе села Бурдовка Раздельнянского района Одесской области.

Как сообщается на сайте ГУ НП Одесской области, на трассе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. Погиб водитель внедорожника.

По информации правоохранителей, водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на разделительной полосе, чтобы пропустить автомобиль.

dtp.kiev.ua сообщает, что погибшему было 50 лет и он чиновник автодора:

«Водитель, выполняя опережение попутного транспорта, на полном ходу врезался в зерновоз, который пытался развернуться в сторону Одессы. У Toyota Land Cruiser разорвало всю левую переднюю сторону, водитель погиб мгновенно. У зерновоза поцарапана правая задняя сторона».

Напомним, три человека погибли, еще девять получили травмы в результате аварии, которая произошла в районе села Печихвосты на Волыни.

17 июля на трассе Львов-Тернополь произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. В результате аварии погибли два пассажира, еще один госпитализирован.