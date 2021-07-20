Мир все больше отдаляется от завершения пандемии COVID-19. Это вызвано, в том числе, и появлением новых штаммов COVID-19.

Соответствующее заявление сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает Голос Америки.

«Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время»,- считает эксперт.

Отдаление конца эпидемии вызвано такими факторами, как появление новых вариантов вируса, смешивание социальных групп, несоблюдение мер профилактики и недостаток вакцин.

Она также подчеркнула, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных случаев возросло на 1%.

Керкхове добавила, что число новых заражений в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана — на 30%.

Как мы уже рассказывали ранее, в связи с началом 5 этапа вакцинации от COVID-19 больше не нужно записываться на прививку через портал/приложение «Дія». Вакцина стала доступной для всех.

А тем временем, чиновники уверены, что в Украине ухудшится ситуация с COVID-19 на фоне быстрого распространения штамма «Дельта» в странах западной Европы.