Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинцу, которого подозревают в пиратстве в Индийском океане. Это первый случай, когда украинцу сообщили подозрение в пиратстве.

Подробности обнаровадовал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Мера пресечения была избрана по ходатайству следователя СБУ.

«Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней», — рассказал Дехтяренко.

По данным следствия, украинец захватил судно в Индийском океане, угрожал оружием капитану, а также требовал выкуп. Пират отпустил судно только после того, как ему выплатили 6 тысяч долларов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили в плен четырех украинцев.

А также, украинец был похищен во время нападения пиратов на судно под флагом Либерии у берегов Нигерии.