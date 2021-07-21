В первые 14 месяцев пандемии COVID-19 свыше 1 миллиона детей потеряли одного или обоих родителей. Еще примерно 500 тысяч потеряли бабушку или дедушку, которые жили с ними в одном доме и заботились о них.

Об этом говорится в материале The Lancet.

В целом, количество детей, которые потеряли родителей или старших родственников, достигло 1,562 миллиона. При этом ученые подчеркивают, в реальности цифры выше, ведь некоторые страны не сообщали расширенные данные о погибших от COVID-19.

На первом месте по количеству осиротевших детей находится Мексика – более 141,1 тысячи. На втором — Бразилия (более 130,3 тысяч). На третьем месте находятся США – 113,7 тысячи детей.

Авторы исследования сообщили, что до пандемии во всем мире насчитывалось 140 миллионов сирот.

Как сообщалось ранее, в период с января по май в Украине умерло 299 964 человек. При этом COVID-19 опередил рак среди причин смерти людей.

В Национальной академии наук прогнозируют вероятность «взрывных темпов» роста заболеваемости COVID-19.