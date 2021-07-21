Украинские чиновники, которым не удалось с первого раза сдать обязательный экзамен на знание государственного языка, могут пойти на пересдачу в течение 4 месяцев.

Соответствующее заявление сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Закон один для всех — работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование», — сказал министр.

Он напомнил, что сдавать экзамен по украинскому языку чиновникам нужно было и раньше, однако теперь они должны документально подтвердить его результат.

«Конечно, такая норма присутствовала, не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и в отношении некоторых категорий должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов ее не проходят или не показывают необходимый уровень», — подчеркнул Немчинов.

Кроме того, коррупционная составляющая при сдаче теста якобы исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания украинского языка.

Напомним, языковой экзамен имеет различные уровни сложности — чем выше должность у человека, тем сложнее вопросы.

Как мы уже рассказывали ранее, в Ужгороде десятки студентов-медиков поймали на махинациях — вместо себя они отправили сдавать экзамен другого человека.