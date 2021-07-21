У Украине внесли изменения в постановление о доплате лицам, которые получают менее 2200 гривен пенсии. Теперь, надбавку получат более 30 тысяч человек с инвалидностью I группы.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседание правительства 21 июля.

«Целью принятия акта является обеспечение поддержки лиц с инвалидностью I группы путем предоставления с 1 июля ежемесячной доплаты к пенсии в сумме, которой не хватает до 2 200 гривен», — указано пояснительной записке к документу.

На сегодняшний день, более 30 тысяч лиц с инвалидностью получают пенсию и социальные выплаты в размере до 2 200 гривен.

Отметим, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривен. За 2 квартал 2021 года размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

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