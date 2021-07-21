В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 21 июля — по всей стране пройдут дожди.

По информации синоптиков, 21 июля ожидаются грозы, в северных и центральных областях сильные дожди, в южных областях местами град; днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха опустилась до 21-25 градусов, на юге и востоке 28-34 градуса.

Народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что в августе 2021 года в Украине практически не будет дождей, а вот жара будет практически все дни.

После аномальной жары в Киев придут сразу два похолодание. Кроме того, весь август температура воздуха будет постепенно снижаться, таким образом уже к концу месяца ожидаются «осенние» градусы.