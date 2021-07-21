В Одессе госпитализирован с истощением 16-летний подросток, которого отец лечил «духовно», ограничивая в еде. Родитель одумался только того, когда организм парня стал отторгать воду.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Накануне вечером в городскую больницу доставили 16-летнего парня с обезвоживанием и дефицитом веса.

«По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует «духовного лечения», выраженного в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, правоохранители выясняют, как такое событие произошло в полной семье, которая не находилась на учете службы по делам детей и в поле зрения полицейских раньше не попадала», — говорится в сообщении правоохранителей.



Как сообщалось ранее, 12 июля в больницу Житомира доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Его ранил в собственном доме знакомый отца — житель Киева, военнослужащий.

Владислава Трохимчук, которая заперла в квартире маленьких детей на 11 дней (в итоге годовалый мальчик скончался), приговорили к 12 годами тюремного заключения. При этом на свободе женщина окажется гораздо раньше этого срока.