Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что «гибридная война«, которую ведет Европа против Минска, РФ и Китая, может привести к третьей мировой войне.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», — сказал Лукашенко.

По его словам, под европейцами он подразумевает исключительно «безумных политиков» стран, а не их народы. По мнению Лукашенко, причиной подобных действий Европы является то, что он ине самостоятельны в свой политике и находятся в колониальной зависимости от США.

«Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии», — сказал Лукашенко.

В качестве примера белорусский президент привел недавний инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 при участии Дании.

Как мы уже рассказывали ранее, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила, почему НАТО не берет наше государство в альянс. По ее словам, НАТО всегда были проблемы со странами, где есть война.

Тем временем, СБУ заблокировала деятельность межрегиональной сети вражеских интернет-агентов. По указанию кураторов из России, они призывали к изменению границ границы Украины и ведение агрессивной войны.