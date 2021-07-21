На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий. Инцидент произошел сегодня, 21 июля.

Подробности обнародовал пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север».

Боец был немедленно направлен в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.

На месте ЧП работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

В тоже время в штабе ООС отметили, что 21 июля вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.

Боевики вели огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка, применяя 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Как мы уже рассказывали ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля.

А 13 июля под обстрелом на Донбассе погиб 38-летний Андрей Беляев («Белый»). Мужчина родом из Никополя, ушел на фронт добровольцем еще в 2014 году.