На Прикарпатье произошла авария, в которой пострадали восемь человек. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком – в результате в лечебное учреждение доставили двух взрослых и шестерых детей.

Подробности ДТП обнародовала пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. Так, авария произошла днем, в 12:35, в Делятине Надвирнянского района Ивано-Франковской области.

Согласно предварительным данным, ДТП спровоцировал 40-летний житель Житомирской области. Он ехал на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево. Водитель микроавтобуса, не убедившись в безопасности маневра, выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с грузовиком DAF. За рулем фуры сидел 26-летний житель Надвирнянского района.

В результате аварии микроавтобус разбит вдребезги. А его водитель и семь пассажиров оказались в больнице с разной степенью тяжести телесными повреждениями. Среди пострадавших, кроме 40-летнего водителя, лица в возрасте 38, 17, 15, 13, двое детей: 11 лет и 8. Все они жители Житомирской области.

Полиция опубликовала фото с места аварии.

Как мы уже рассказывали ранее, 17 июля на трассе Львов-Тернополь произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. В результате аварии погибли два пассажира, еще один госпитализирован.

А также, 19 июля один человек погиб в результате ДТП, которое произошло в районе села Бурдовка Раздельнянского района Одесской области.