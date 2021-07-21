В результате взрыва на предприятии «Ривнеазот» в окружающую среду могли попасть химические вещества, опасные для человека. Местным жителям следует закрывать окна и ограничить свое пребывание на свежем воздухе до завершения экологической экспертизы.

Такое мнение озвучила глава общественного совета при Экологической инспекции Днепропетровской области, руководитель «ЭкоПатруля» Татьяна Лампика.

Эксперт сомневается в том, что концентрация химических веществ в атмосфере после взрыва не превышала норму.

«Сообщается о том, что был выброс газов, а не вещества в чистом виде. Из-за того, что измеряли концентрацию отдельных веществ, не было зафиксировано превышение. Если бы делались замеры целых газов, то превышение было бы зафиксировано», – сказала она.

Она обратила внимание на то, что разные источники указывают разные химические вещества, которые оказались в атмосфере в результате взрыва. В частности, наряду с окисью азота назывались и газы, которые используются для очистки труб на производстве.

«Они являются достаточно вредными и для человека, и для окружающей среды», – предупредила эколог.

Лампика подчеркнула, что степень опасности химических веществ в конкретном населенном пункте зависит от множества факторов, в частности, от скорости ветра после взрыва, от осадков и прочего. Она подчеркнула, что необходимо «полноценное экологическое исследование».

Эколог допустила, что, возможно, выброс был кратковременным, и, следовательно, такими же кратковременными будут и его экологические последствия. Но пока исследование не проведено, местным жителям она порекомендовала не открывать окна и ограничить свое пребывание на свежем воздухе.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцам не рекомендуют в ближайшее время появляться под дождем без зонтика — из-за аварии на заводе «Ривнеазот» есть вероятность кислотных дождей.