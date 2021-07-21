В Национальной академии наук прогнозируют вероятность «взрывных темпов» роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Обеспокоенность ученых вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемические показатели, которые отражают эпидемическую динамику быстрее: количество положительных ПЦР-тестов, новых госпитализаций и новых зарегистрированных случаев болезни.

Число положительных ПЦР-тестов за неделю выросло сразу на 16,6%, количество госпитализаций и новых случаев болезни выросло на 4,9% и 7,3% соответственно.

Особую обеспокоенность ученых вызывает недельный прирост общенациональной заболеваемости в группе «Юг» — львиная доля приходится на Одесскую область (на 38% выросло количество больных за неделю).

Коронавирус особенно опасен для пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями в иммунной системе. Однако американские ученые обнаружили группу пациентов, у которых риск смерти при коронавируса выше в шесть раз.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что в Украине ухудшится ситуация с COVID-19 на фоне быстрого распространения штамма «Дельта» в странах западной Европы.