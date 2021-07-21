Выпускники украинских школ провалили тест ВНО по истории Украины, дети абсолютно не ориентируются в исторической хронологии и не способны расположить события, расстояние между которыми 10-20 лет.

Такое заявление сделал глава Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

По его словам, тесты ВНО по истории Украины не смогли пройти почти 20% школьников:

«Это дети, которые не обладают картографическими умениями, не ориентируются в исторической хронологии и не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет».

По его словам, абитуриенты, которые получили полное среднее образование во времена независимой Украины, не могут вспомнить «канонические даты», которые привели к этой независимости.

Например, дети не знают когда были приняты Акт Независимости, Декларация о государственном суверенитете, не могут назвать дату проведения референдума о независимости:

«В этом году мы поставили детям вопрос о псевдореферендуме в Крыму 2014 года. И 15-17% наших абитуриентов считают, что он был проведен в 1991 или 1996».

Бойко считает, что такие результаты с точки зрения общественной значимости демонстрируют более угрожающие и более неутешительные тенденции, чем, итоги тестов по математике (в этом году более 30% участников ВНО по математике не получили минимальные 10 баллов из 67 возможных).

https://www.youtube.com/watch?v=yxfBDmsCcwQ&t=1s

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