Жителей Украины предупредили о новой мошеннической схеме, в которой используется сайт, зарегистрированный неизвестными в США. На сайте используется логотип и айдентика Приватбанка.

Подробности опубликованы на сайте Минфина.

Так, на мошенническом сайте используются ссылки на несуществующие инвестиционные проекты, обещают высокую доходность от имени реальных компаний без их согласия, незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц.

Как пояснили специалисты по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим. Преступники заманивают украинцев, предлагая им высокий доход и участие в схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде. Также они применяют социальную инженерию.

После заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для «отработки» клиента, что тоже говорит о преступном характере схемы.

Как мы уже рассказывали ранее, мошенники уже придумали, как оставить пенсионеров, которые стали получать выплаты на карты, без денег. Аферисты ходят по домам пенсионеров, представляются работниками банков и просят оформить доверенность для открытия счета.

А в Киеве женщина с пистолетом и «коктейлем Молотова» пыталась ограбить «Укрсиббанк».