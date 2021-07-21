22 июля православные чтят память святых Панкратия и Кирилла. В народе этот праздник также называют Ягодником.
Что нельзя делать 22 июля и на какие приметы стоит обратить внимание в этот день рассказывает Zavtra.
Панкратия и Кирилла 22 июля:
По преданию Панкратий был родом из Антиохии и жил во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец поверил и сблизился с учениками Христа. Особенно он близко общался с апостолом Петром. Впоследствии всю семью крестили в Антиохии.
А святой Кирилл жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана и его соправителя Максимилиана. Это было время жестоких гонений и преследований христиан.
Традиции 22 июля:
В этот день было принято поминать святых, отдавших жизнь, но не отреклись от веры.
Этот день также называется Ягодником — благодаря черники, которая созревает в лесах до сих пор. Из нее варили варенье или готовили пироги.
Люди верили в ее целебные свойства, поэтому ради сбора этой ягоды могли даже не пойти на сенокос.
Приметы на 22 июля
- Если звезды светят долго и ярко — ждите грозы, а если месяц кажется потемневшей, непогода задержится до конца лета.
- На траве роса — не миновать ливни.
- Уродилось много черники — зима будет очень морозной.
- Встретишь радугу в небе — к теплой и жаркой погоде.
Что нельзя делать 22 июля
- Ни в коем случае нельзя конфликтовать.
- Нельзя отказывать в помощи, тем более, если речь идет о родных и близких людей.
- Категорически запрещено ругаться с родителями. Даже если они абсолютно правы, лучше сгладить конфликт и не вступать в споры.
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