22 июля православные чтят память святых Панкратия и Кирилла. В народе этот праздник также называют Ягодником.

Что нельзя делать 22 июля и на какие приметы стоит обратить внимание в этот день рассказывает Zavtra.

Панкратия и Кирилла 22 июля:

По преданию Панкратий был родом из Антиохии и жил во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец поверил и сблизился с учениками Христа. Особенно он близко общался с апостолом Петром. Впоследствии всю семью крестили в Антиохии.

А святой Кирилл жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана и его соправителя Максимилиана. Это было время жестоких гонений и преследований христиан.

Традиции 22 июля:

В этот день было принято поминать святых, отдавших жизнь, но не отреклись от веры.

Этот день также называется Ягодником — благодаря черники, которая созревает в лесах до сих пор. Из нее варили варенье или готовили пироги.

Люди верили в ее целебные свойства, поэтому ради сбора этой ягоды могли даже не пойти на сенокос.

Приметы на 22 июля

Если звезды светят долго и ярко — ждите грозы, а если месяц кажется потемневшей, непогода задержится до конца лета.

На траве роса — не миновать ливни.

Уродилось много черники — зима будет очень морозной.

Встретишь радугу в небе — к теплой и жаркой погоде.

Что нельзя делать 22 июля

Ни в коем случае нельзя конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи, тем более, если речь идет о родных и близких людей.

Категорически запрещено ругаться с родителями. Даже если они абсолютно правы, лучше сгладить конфликт и не вступать в споры.

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