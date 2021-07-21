Количество вакансий для украинцев в Польше увеличилась более чем на треть. Сейчас большим спросом пользуются плиточники и бетонщики.

По данным портала work.ua, они могут претендовать на зарплату в размере до 148 тысяч гривен. Издание отмечает, что плиточники могут зарабатывать до 12 до 16 евро в час, но работать придется по 11 часов в день и шесть дней в неделю.

При этом проезд до работы, спецодежду, спецобувь и инструмент обеспечивает работодатель. Минимальная зарплата при этом составляет 45 тысяч гривен.

Бетонщики с опытом работы могут зарабатывать 12−15 евро в час и выше, начинают с 12−14 евро в час. Проживание бесплатное, график работы 10−11 часов в день. В месяц можно зарабатывать до 140 тыс. грн.

Также спросом пользуются и врачи. К примеру, стоматолог с опытом работы и знанием польского языка может зарабатывать до 160 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины снизилась на 44 гривны и составила 13 499 гривен по состоянию на май 2021 года.

Также сообщалось о том, что количество занятого населения в Украине в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 15,4 млн человек, по итогам первого квартала 2021 года. А число безработного населения составило по 1,8 млн человек в каждой категории.